Wilhelmshaven: Kind stirbt bei Brand

1 Die Feuerwehr musste Bewohner mit einer Drehleiter aus dem Dachgeschoss retten (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Eibner

Bei einem Hausbrand in Wilhelmshaven kann sich eine Familie aus dem Dachgeschoss nicht selbst befreien: Drei Kinder erleiden schwerste Verletzungen - ein Kind stirbt.











Link kopiert



Ein Kind ist bei einem Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Wilhelmshaven in Norddeutschland gestorben. Drei weitere Kinder sind schwer- und lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei Wilhelmshaven mitteilte. Im Erdgeschoss des Hauses ist demnach ein leerstehender Spielwarenladen - in dessen Vorraum hatte sich nach ersten Erkenntnissen Unrat entzündet.