1 Bei einer kleinen Verfolgungsjagd in und vor der Ludwigsburger Wilhelmgalerie sind am Dienstag drei Personen verletzt worden. Foto: factum/Granville/Simon Granville/factum

Ein Ladendetektiv verfolgt einen 37-jährigen Mann durch ein Einkaufszentrum in Ludwigsburg. Die Jagd endet auf der Straße, die Polizei nimmt den Dieb fest. Nach seinem Komplizen wird noch gesucht.

Ludwigsburg - Wegen neun gestohlener Ringe im Wert von 25 Euro sitzt ein 37-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann, der gemeinsam mit einem weiteren Täter am späten Dienstagnachmittag in der Ludwigsburger Wilhelmgalerie sein Unwesen getrieben hat, muss sich wegen räuberischen Diebstahls verantworten. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts gegen 17.20 Uhr die beiden Täter dabei beobachtet, wie sie zuerst die Sicherungsetiketten von mehreren Ringen entfernt und den Schmuck dann eingesteckt hatten. Als das Duo das Geschäft verließ, sprach der Detektiv sie an. Der 37-Jährige schlug mit der Faust nach dem Kopf des 30-Jährigen. Er wich jedoch aus, der 37-Jährige machte sich aus dem Staub.

Auf seiner Flucht stieß der 37-Jährige mit einer 20-Jährigen zusammen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Weil der Dieb ins Straucheln geriet, holte ihn sein Verfolger ein und hielt ihn fest. Der 37-Jährige riss sich jedoch abermals los – dabei stürzte er gegen ein vorbeifahrendes Auto und verletzte sich leicht. Eine Streifenwagenbesatzung, die zufällig in der Nähe war, nahm den 37-Jährigen schließlich fest. Auch der Ladendieb hatte sich leicht verletzt.

Polizisten finden Spritzen – aber keine Drogen

Als die Polizisten den Mann durchsuchten, fanden sie in seiner Jackeninnentasche die neun Ringe, im Rucksack führte er zudem Utensilien zum Drogenkonsum mit sich. Ein Richter erließ am Mittwoch einen Haftbefehl. Weil der Dieb bereits wegen einer ähnlichen Tat zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war, wurde diese nun widerrufen. Von seinem Komplizen, der möglicherweise noch mehr gestohlen hat, fehlt jede Spur.

Bei dem zweiten Täter soll es sich um einen circa 30 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur handeln. Er ist etwa 1,80 Meter groß, hatte viele Ringe an den Händen und war zur Tatzeit mit einer Jeans, einem schwarzen Basecap und einer schwarzen Winterjacke mit Fellkapuze bekleidet. Zudem trug er einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Telefonnummer 07 141 / 18 9, in Verbindung zu setzen.