Wilhelma verfüttert keine Gorilla-Babys an Löwen

Der Zoo in Nürnberg hat gesunde Guinea-Affen getötet. Der Stuttgarter Zoo hält nicht dieselbe Pavianart, sondern Blutbrustpaviane. Was ist in der Wilhelma anders?
Die Wogen gehen hoch, seit bekannt wurde, dass der Zoo Nürnberg einen Teil seiner 43 Paviane getötet hat. Der Zoo hatte, wie berichtet, keine Übernahmemöglichkeit für die Guinea-Paviane gefunden.Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin erklärt zum Vorgehen in Nürnberg, der Zoo dort habe alles geprüft, das Europäische Erhaltungszuchtprogramm EEP habe keine Plätze für die Tiere frei gehabt. Es sei alles sauber besprochen worden, auch mit dem Veterinäramt in Nürnberg und mit Blick auf die Tötung als logische Konsequenz. „Um so eine Population zu managen, gehört auch eine gewisse Mortalitätsrate dazu“, so der Stuttgarter Zoodirektor. Die Zoos hätten ja keine Beutegreifer, die auf natürliche Weise die Tiere fressen würden. Auch bei der Jagd kämen Tiere ums Leben. Und ein Zoo in Dänemark sucht neuerdings sogar Haustiere zum Verfüttern.