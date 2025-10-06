Wilhelma Theater: Viele Worte, wenig Inhalt

Wolfram Lotz’ Textungetüm „Die Politiker*“ handelt von der Sinnentleerung der Wirklichkeit. Jozef Houben inszeniert das Stück mit Studierenden der Stuttgarter HMDK im Wilhelma Theater.
Die armen Politiker! Ständig sind sie Zielscheibe des Spotts und der Häme. Treten sie in die Öffentlichkeit, fliegt schon mal ein Ei oder eine Tomate. Sie arbeiten viel und ernten Hass, wenn sie ihre Diäten erhöhen. Wenn sie sich prominent verlieben, lästern die Leute. Wenn sie in New York einen Coffee-To-Go im Pappbecher kaufen, erheben sich Shitstürme wegen der Umweltverschmutzung. Soll einer eine Rede halten bei einem Event, ätzt ein Kollege, das sei doch der Falsche für den Job. Egal, was Politiker – gleich welchen Geschlechts – tun, sie bekommen immer eins auf die Mütze. Jemand sollte endlich diese öffentlichen Reibungsflächen und Klischees in einem literarischen Text verarbeiten, zum Beispiel für das Theater.