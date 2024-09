Wilhelma: Stuttgarter Zoo für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet

1 Die Wilhelma ist bei Familien beliebt. (Archivbild) Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Die Wilhelma gehört laut einer Untersuchung des Marktforschungsinstituts Service Value zu den familienfreundlichsten Zoos in ganz Deutschland. Welcher Zoo auf Platz eins landet.











Mit rund 1,8 Millionen Besuchern im vergangenen Jahr zählt die Wilhelma zu den beliebtesten Ausflugszielen in Stuttgart. Besonders bei Familien steht der Zoo hoch im Kurs – und das zurecht, wie eine neue Untersuchung des Kölner Marktforschungsinstituts Service Value in Zusammenarbeit mit der Goethe-Universität Frankfurt zeigt.