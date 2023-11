Wilhelma Stuttgart: Jaguar Teo ist neuer Gefährte für Taima

1 Jaguarkater Teo aus Frankreich lebt jetzt in der Wilhelma. Foto: Wilhelma

Seit Mitte November ist der Kater in die Wilhelma zuhause. Das fünf Jahre alter Tier kommt aus einem französischen Zoo. Nun hofft man im Zoo auf Nachwuchs.











Der zoologisch-botanische Garten in Stuttgart freut sich über Zuwachs: Mitte November kam den Angaben zufolge ein neuer Jaguarkater in den Zoo: der fünf Jahre alte Teo. Er stammt aus dem „Parc des félins“, östlich von Paris und soll den dreijährigen Jaguar Milagro ersetzen, der Anfang Oktober in den Rio Safari Park Elche nach Spanien umgezogen ist. Nachdem er nun erfolgreich eingewöhnt ist, ist er ab sofort für alle Besucher zu sehen. Teo ist ab sofort der neue Partner für Jaguarweibchen Taima, die bereits seit vier Jahren in der Wilhelma lebt. Teo hat ein fast schwarzes Fell. Doch bei starkem Lichteinfall kann man die charakteristischen Flecken erkennen.