Wilhelma Stuttgart Eisbärdame Corinna gestorben

Von red/ dpa 23. Juli 2018 - 08:56 Uhr

Traurige Nachricht aus der Wilhelma: Eisbärdame Corinna ist gestorben. Pfleger finden sie tot in ihrem Gehege. Bekannt wurde Corinna, als sie den Eisbär-Jungen Wilbär zur Welt brachte.





Stuttgart - Eisbärdame Corinna aus der Stuttgarter Wilhelma ist tot. „Corinna starb in der Nacht zu Samstag“, sagte Zoo-Kurator Günther Schleussner der „Bild“-Zeitung am Montag. „Tierpfleger entdeckten sie gegen 7 Uhr morgens bei einem Kontrollgang im Außengehege.“

Auf Hinweisschildern war dem Blatt zufolge zu lesen, dass das Tier zahlreiche altersbedingte Beschwerden hatte. Corinna wurde demnach 28 Jahre alt.

Corinna war die Mutter von Eisbär-Junge Wilbär

Die Eisbärdame wurde im Kopenhagener Zoo geboren und lebte seit 1990 in Stuttgart. 2007 war sie bundesweit bekannt geworden, als sie den Eisbär-Jungen Wilbär zur Welt brachte, der später in einen Bärenpark in Schweden zog. Der zoologisch-botanische Garten hatte in den vergangenen Jahren vergeblich auf weiteren Nachwuchs gehofft.