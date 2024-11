Wilhelma-Sprechstunde für Blumenfans: Wie bringe ich meine Zimmerpflanzen gut durch den Winter?

5 Gärtner Thomas Gengenbacher zeigt beim Wilhelma-Talk Zimmerpflanzen und gibt Pflegetipps. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das ganz Jahr über stehen mittwochs und samstags die Gärtner der Wilhelma bereit, um in der Pflanzensprechstunde Fragen zu beantworten. Für Pflanzenfreunde haben sie jede Menge Tipps auf Lager, wie ein Besuch im historischen Gewächshaus zeigt.











Die Welt der Pflanzen ist groß und vielfältig – auch in der Wilhelma: Dort wachsen mehr als 8500 verschiedene Pflanzenarten und -sorten, darunter Orchideen, Azaleen, Kamelien, Bromelien, Fuchsien und Kakteen und andere Sukkulenten. Sie sind in den Schauhäusern, aber auch in Gewächs- und Anzuchthäusern zu sehen. Im Winter rücken Zimmerpflanzen stärker in den Blickpunkt, auch zu Hause. Deshalb hält Gärtner Thomas Gengenbacher bei einer seiner regelmäßigen Pflanzensprechstunden, die zwei Mal pro Woche in der Wilhelma angeboten werden, auch eine kleine Auswahl an Zimmerpflanzen bereit, um mit Besuchern darüber zu sprechen.