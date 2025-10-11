Wilhelma schützt Pflanzen weltweit: Magnolienart in Ecuador erfolgreich vor dem Aussterben gerettet

Der Stuttgarter Zoo feiert einen Erfolg im Artenschutz: Eine vom Untergang bedrohte Pflanze wurde erfolgreich nachgezüchtet. Welche Folgen hat das für die Rote Liste?
Schon seit 2019 engagieren sich die Wilhelma und deren Förderverein für eine der seltensten Magnolienarten der Welt, die Magnolia dixonii in Ecuador. Sie unterstützen die Organisation Jocotoco bei der Erhaltung und Wiederherstellung von Lebensräumen von Magnolien und zahlreichen weiteren gefährdeten Pflanzen- und Tierarten. In den vergangenen Jahren hat die Wilhelma und ihr Förderverein nach eigenen Angaben insgesamt 100.000 Euro investiert.