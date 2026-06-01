Wilhelma-Projekt: Ohne Waffen – wie die Black Mambas gegen Wilderer kämpfen

Die Wilhelma hat einen besonderen Gast: Black-Mamba-Officer Collet Ngobeni. Seit 13 Jahren kämpft sie gegen Wilderer im Kruger Nationalpark und angrenzenden Reservaten.
Collet Ngobeni trägt in ihrem Job eine Uniform. Die 41-jährige Südafrikanerin ist eine von 36 Frauen, die in ihrer Heimat in einem rund 9000 Hektar großen Gebiet im Greater Kruger Nationalpark und angrenzenden Regionen gegen Wilderei vorgehen. Und das ganz ohne Waffen. Die rein weibliche Rangereinheit nennt sich Black Mambas. Gegründet hat sie der Manager des Schutzgebiets, Craig Spencer, als Nichtregierungsorganisation. Sie ist im Osten Südafrikas aktiv, dem direkt an den Kruger Nationalpark angrenzenden Olifant Rest Nature Reserve.