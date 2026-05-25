Wilhelma in Stuttgart: Tausende Besucher feiern bunten Kindertag bei bestem Sommerwetter

Ein Feiertag voller Mitmachaktionen: Zwischen Hüpfburgen, Zaubershow, Musik und Mitmachaktionen wurde die Wilhelma für einen Tag zur großen Erlebniswelt für Familien.

Am Pfingstmontag bot die Wilhelma bei bestem Wetter ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und ihre Familien – ohne zusätzliche Kosten zum regulären Eintritt. Auf dem gesamten Gelände warteten Attraktionen, Spielstationen und kreative Angebote, die den Feiertag zu einem besonderen Erlebnis machten. Vor dem Maurischen Landhaus sorgten riesige Seifenblasen für staunende Gesichter.

Unsere Empfehlung für Sie Schaubauernhof in der Wilhelma So süß sind die kleinen Kaschmirziegen – Freude über kuscheligen Zuwachs Nach Schafen und Trampeltieren gibt es bei den Kaschmirziegen in der Wilhelma Nachwuchs: Sie erobern die Herzen der Besucher. Wo sie hautnah zu sehen sind. Besonders beliebt waren die Hüpfburgen auf der Flamingowiese sowie das Pflanzentopfen mit den Botanik-Auszubildenden, bei dem viele Kinder selbst zu kleinen Gärtnerinnen und Gärtnern wurden. „Wir nehmen jedes Jahr eine Pflanze mit“, erzählt Marc begeistert. „Die größte wächst uns jetzt schon fast über unsere Köpfe“, sagt der lachende Familienvater, der gemeinsam mit Frau Steffi und Tochter Lina (9 Jahre) auch dieses Jahr wieder ein Pflänzchen bei den Botanik-Auszubildenden eingetopft. Die drei aus Weinstadt sind sind Fördermitglieder der Wilhelma und freuen sich jedes Jahr auf den Kindertag.

Tyler und Amanda mit ihren Kindern Charlotte und Tucker Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Auch Tyler und Amanda, die mit ihren Kindern Charlotte und Tucker in die Wilhelma gekommen sind, erfreuten sich an den exotischen Pflanzen für zuhause. Die vier sind erst kürzlich wegen Tylers Job für die US-Army von Hawaii nach Stuttgart gezogen und schier begeistert von dem Angebot der Wilhelma.

Zauberei, Musik und Bewegung

Ein Publikumsmagnet war die Zaubershow von Magic Oli in der Damaszenerhalle. Mehrere Vorstellungen über den Tag verteilt lockten zahlreiche Besucher an und sorgten für begeisterten Applaus. Auch Jeremias und sein Sohn Levi (2 Jahre) waren begeistert vom Kindertag. „Wir haben es im Internet gesehen und die Hüpfburgen haben und schließlich überzeugt“, so der Stuttgarter.

Musikalisch wurde es bei der Jungen Akademie Stuttgart: Mit ihrem „Musical-Mix“ animierte sie Kinder und Eltern gleichermaßen zum Mitsingen und Mitmachen. Ergänzt wurde das Programm durch das Bewegungsmobil der Rollenden Kinderturnwelt sowie das Klangmobil von BachBewegt, das Musik spielerisch erlebbar machte.

Beliebte Fotomotive und kreative Angebote

Großen Zuspruch fanden auch die Bastelstation des Kindermuseums Junges Schloss und die Kindertattoos. Für besonders leuchtende Kinderaugen sorgten die Walking Acts: Figuren wie PJ Masks, Mia & Me und Chase aus Paw Patrol waren begehrte Fotomotive und sorgten auf dem Gelände für viel Freude.

Erdbeerkuchen für den guten Zweck

Ein besonderer Höhepunkt war am Nachmittag der Anschnitt von Marchés größtem Erdbeerkuchen im Restaurant Amazonica. Der Erlös aus dem Verkauf kommt dem Artenschutz zugute und verband Genuss mit einer guten Sache.