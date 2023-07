So ist der Stand beim neuen Elefantenhaus

Wilhelma in Stuttgart

1 Die betagten Elefantenkühe Pama und Zella ziehen nicht mehr um. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Das projektierte Elefantenhaus bedingt etliche Umbaumaßnahmen in der Wilhelma. Für die riesige Anlage muss der Schaubauernhof weichen, er wird bereits an anderer Stelle neu gebaut, und auch das Gehege für Sibirische Tiger wächst.









In der Wilhelma ist Frühlingserwachen, auch was die Neugestaltung des zoologisch-botanischen Gartens angeht: Sie wird im großen Stil vorangetrieben. Für die Besucher heißt das: Achtung, Baustelle! Am nördlichen Rand der Anlage.