Die Koalas sind der Stolz der Wilhelma. Sie sind Botschaftertiere für den Artenschutz. Dafür muss der Zoo tief in die Tasche greifen.
Von geschätzten Futterkosten für alle Tiere in der Wilhelma in Höhe von 820.000 Euro im vergangenen Jahr, betrug allein der Aufwand für die Beschaffung des Eukalyptus für das halbe Dutzend Koalas voraussichtlich 144.989 Euro – also fast ein Fünftel (17,68 Prozent) der gesamten Futterkosten. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Friedrich Haag hervor. „Aufgrund steigender Transportkosten und der US-Zollpolitik werden die Futterkosten für die Koalas weiter steigen“, teilt Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) weiter mit.