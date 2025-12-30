Die Tierrechtsorganisation Peta hatte im Januar 2025 bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart Strafanzeige gegen die Verantwortlichen der Wilhelma erstattet. Das ist der aktuelle Stand.
Knapp ein Jahr prüft die Staatsanwaltschaft Stuttgart nun schon eine Anzeige der Tierrechtsorganisation Peta gegen die Verantwortlichen der Wilhelma. Der Vorwurf: Mutmaßliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Peta prangerte angebliche „zahlreiche Verhaltensstörungen bei verschiedenen Tierarten“ an. Im Juli und Oktober 2024 wurden Videoaufnahmen von Bonobos gemacht. Die hätten sich Haare ausgerissen und den eigenen Kot gefressen. Das sei, so Yvonne Würz von Peta damals, „eindeutig unnatürliches Verhalten.“