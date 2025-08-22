Wilhelma in Stuttgart: Krallen, Zähne, Fell – die Welt der Raubtiere hautnah erleben

Bären, Wölfe, Raubkatzen: Am Sonntag, den 24. August, dreht sich beim Aktionstag in der Wilhelma Stuttgart alles um die spannende Welt der Raubtiere. Was erwartet die Besucher?
In der Wilhelma sind vielerlei Raubtiere zu sehen. Seit neuestem leben auch Amurtiger in ihrer neuen Anlage. Am kommenden Sonntag dreht sich beim Aktionstag nach Angaben des Stuttgarter Zoos alles um diese Tierart, die in diesem Jahr schon für einige Neuigkeiten gesorgt hat: beispielsweise bei den Brillenbären. Da war Brillenbär Hubärt aus Österreich mehrere Wochen bei Artgenossin Suyana zu Gast. Ob sein Besuch erfolgreich war und sich Nachwuchs einstellt, muss sich nach Angaben des Zoos noch zeigen.