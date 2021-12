1 Milagro erkundet sein Außengehege in der Wilhelma. Foto: Wilhelma Stuttgart / Harald Knitter

Das Jaguarpaar in der Stuttgarter Wilhelma ist komplett. Bei der ersten Begegnung hat es geknistert. Aber der Neue aus dem Zoo Salzburg erkundet jetzt erst mal sein Gehege.















Link kopiert

Stuttgart - In den Zoologisch-Botanischen Garten in Stuttgart ist ein knapp anderthalb Jahre alter Kater aus dem Zoo Salzburg eingezogen. Nach den üblichen Gesundheitskontrollen durfte Milagro jetzt ins Außengehege und erblickte damit erstmals seine künftige Partnerin Taima, die vor zwei Jahren angekommen war. Von jetzt an ist Milagro auch für die Besucherinnen und Besucher der Wilhelma zu sehen.

Gespannter Augenblick: Erstmals seit 23 Jahren standen sich in der Wilhelma wieder zwei Jaguare gegenüber. Mit Milagro ist jetzt der künftige Partner von Taima in das Nachbargehege eingezogen. Das Paar soll für Nachwuchs sorgen, um den Bestand der Reservepopulation der bedrohten Großkatzen in den Zoos zu stabilisieren. Die Wilhelma unterstützt parallel ein Artenschutzprogramm für deren Lebensräume in Mittel- und Südamerika.

Es knisterte vom ersten Moment an

Es knisterte vom ersten Moment an sichtbar. Die vierjährige Katze kam sofort ans Gitter gesprungen und hüpfte erwartungsvoll hin und her. Obwohl schon groß und kräftig, erstarrte der noch keine anderthalb Jahre alte Kater dagegen zunächst, als er die Artgenossin von einer Aussichtsplattform aus entdeckte. Bis die beiden Jaguare zusammengelassen werden, muss Milagro allerdings erst noch etwas älter werden.