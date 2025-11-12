Wilhelma in Stuttgart: Ein Föhn im Amazonienhaus? Was es mit dieser Kuriosität im Zoo auf sich hat

Werden mit dem Warmluftgebläse im Amazonienhaus der Wilhelma etwa die Goldkopf-Löwenäffchen frisiert? Natürlich nicht. Doch wofür dient der Apparat im Eingangsbereich tatsächlich?
Wer im Winter von der Kälte draußen nach drinnen wechselt, kennt das Problem: Durch die Temperaturunterschiede reagiert das Glas. Die Brille beschlägt sich im Nu, die warme, feuchte Luft trifft auf die kalten Gläser. Weil die warme Luft nicht mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, kondensiert der Wasserdampf. Und damit ist auf einmal die Sicht eingeschränkt. In der Wilhelma ist deshalb vorgesorgt worden.