Wilhelma in Stuttgart: Die Geheimsprache der Menschenaffen lernen – Aktionstag am 30. und 31. August

Im Stuttgarter Zoo dreht sich am Samstag und Sonntag, 30. und 31. August, alles um das Thema Menschenaffen. Was erwartet die Besucher?
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wilde Wochenenden“ lädt die Wilhelmaschule des Zoologisch-Botanischen Gartens Stuttgart am 30. und 31. August zu spannenden Thementagen rund um die „Menschenaffen“ ein. Die Besucherinnen und Besucher erfahren Wissenswertes über die besonderen Eigenschaften der Menschenaffen und mit welchen Merkmalen sie sich von anderen Primaten unterscheiden. Auch wird darüber informiert, warum alle Menschenaffen stark gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht sind und über Schutzprojekte.