Wilhelma in Stuttgart: Die Geheimsprache der Menschenaffen lernen – Aktionstag am 30. und 31. August

Im Stuttgarter Zoo dreht sich am Samstag und Sonntag, 30. und 31. August, alles um das Thema Menschenaffen. Was erwartet die Besucher?

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wilde Wochenenden“ lädt die Wilhelmaschule des Zoologisch-Botanischen Gartens Stuttgart am 30. und 31. August zu spannenden Thementagen rund um die „Menschenaffen“ ein. Die Besucherinnen und Besucher erfahren Wissenswertes über die besonderen Eigenschaften der Menschenaffen und mit welchen Merkmalen sie sich von anderen Primaten unterscheiden. Auch wird darüber informiert, warum alle Menschenaffen stark gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht sind und über Schutzprojekte.

Wilhelma: Förderverein unterstützt bedrohte Orang-Utans auf Borneo So unterstützt der Verein der Freunde und Förderer der Wilhelma beispielsweise die Orangutan Foundation bei der Aufforstung gerodeter Waldflächen auf der Insel Borneo, um Lebensräume des Orang-Utans wieder herzustellen und zu schützen. Der Verein fördert dies den Angaben zufolge mit 30 000 Euro pro Jahr. Weitere Mittel fließen über den Artenschutz-Euro in den Schutz von Bonobos und Gorillas in der Demokratischen Republik Kongo.

Die Gorillas in der Wilhelma müssen sich ihr Futter erarbeiten. Foto: Wilhelma

Infos in der Wilhelmaschule über Ernährung und Beschäftigung

In der Wilhelmaschule gibt es zudem Informationen über die Ernährung von Menschenaffen und deren Nutzung von Heilpflanzen. Auch gibt es viel zum Anfassen und Mitmachen wie Abgüsse von Affenhänden, Tierbeschäftigungselementen zum Selbsttest und der Möglichkeit, „Affenzeichensprache“ zu entschlüsseln.

Menschenaffen sind sehr intelligent. Deshalb muss gerade in Zoos sichergestellt werden, dass sich die Tiere nicht langweilen. Die Tierpfleger sind stets gefordert , um ihren Schützlingen immer wieder etwas Neues zu bieten. An den Thementagen „Menschenaffen“ dürfen daher die kleinen Besucherinnern und Besucher mithelfen und mit gesunden Leckerbissen, Holzwolle und anderen Werkstoffen Beschäftigungsmaterialien für die Bonobos und die Westlichen Flachlandgorillas der Wilhelma basteln.

Das Programm findet am Samstag, 30. und Sonntag, 31. August, jeweils von 11 bis 17 Uhr, in der Wilhelmaschule beim Maurischen Landhaus statt. Die Teilnahme an dem offenen Angebot ist kostenlos für alle Zoo-Besucher. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.