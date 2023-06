1 Vier solcher Koalas werden Anfang Juli nach Stuttgart in die Wilhelma kommen. Foto: Thomas Kölpin

Anfang Juli werden die vier Tiere in Stuttgart erwartet. Der Zoo trifft derzeit letzte Vorbereitungen für die beliebten Beuteltiere Australiens.









Die vier Beuteltiere werden von Australien nach Frankfurt fliegen und dort dann abgeholt. Die Chefpflegerin wird die Koalas aus dem Zoo Dreamworld in Queensland an der Ostküste Australiens begleiten. „Die Tiere sind bereits dort in Quarantäne“, sagt der Wilhelma-Chef Thomas Kölpin, der 2017 da war, um dort Kontakte zu knüpfen, damit er die Tiere nach Stuttgart in die Wilhelma bringen kann. Der Prozess sei über Jahre gegangen. Jetzt steht er kurz vor der Vollendung mit den Koalas. „Es fehlen nur noch ein paar endgültige Genehmigungen“, sagt der Direktor. Er ist zuversichtlich, dass alles klappt.