Wilhelma in Stuttgart: Abtauchen in die Inselwelt der Südsee – Sonderschau in Stuttgart

Die einzigartigen Inselwelten im Pazifischen Ozean sind weit weg. Doch die Wilhelma gibt jetzt in einer Sonderausstellung einen Einblick in die fragile Schönheit der Südseeinsel Palau.
Die Südsee mit dem Inselstaat Palau ist bekannt für ihre atemberaubende Natur. Doch diese ist zerbrechlich. Warum, das zeigt eine Sonderausstellung in der Wilhelma über die Küste, die Mangrovenwälder und die tropischen Regenwälder. Palau gehört zur Region Mikronesien in Ozeanien und liegt unweit der Philippinen im westlichen Pazifik.