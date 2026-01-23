Wilhelma im Winter in 3 Stunden: 11 Entdeckungen für Familien – Tipps zu Elefanten und Eichhörnchen Emily

Eltern und Kinder aufgepasst. Jetzt gibt es Vorschläge für Tiererlebnisse, Bewegung und Spaß für drei Stunden im Winter in der Wilhelma. Wohin geht es?
Die Wilhelma - Deutschlands einziger zoologisch-botanischer Garten - ist gerade für Kinder ein besonderes Erlebnis, auch im Winter. Einfach je nach Bedarf wie gerade die Temperaturen sind, warm anziehen, Vesper und Getränke nicht vergessen für die Stärkung zwischendurch und los geht es zum erprobten, etwa dreistündigen Rundgang mit Kindern ab dem Grundschulalter zu den beliebtesten Tieren und Bewegungsstationen samt Vorschlägen für Verschnaufpausen. Die Grafik zeigt unseren Vorschlag: