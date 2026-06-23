Während andere schwitzen, genießen Insider kühle Rückzugsorte: Ein erprobter 2-Stunden-Rundgang durch die Stuttgarter Wilhelma führt zu unbekannten grünen Ecken.
Sich im Grün erholen, auf schattigen Wegen wandeln und besondere Tiere erleben. Das geht auch bei Hitze – in der Wilhelma. Wir schlagen einen erprobten Rundgang am besten vormittags zwischen 9 und 11 Uhr vor, der Entspannung im Schatten bietet, ausreichend Möglichkeiten sich zu setzen und zu pausieren, nicht zu viele Anstiege, aber auch überraschende Ausblicke.