Sich im Grün erholen, auf schattigen Wegen wandeln und besondere Tiere erleben. Das geht auch bei Hitze – in der Wilhelma. Wir schlagen einen erprobten Rundgang am besten vormittags zwischen 9 und 11 Uhr vor, der Entspannung im Schatten bietet, ausreichend Möglichkeiten sich zu setzen und zu pausieren, nicht zu viele Anstiege, aber auch überraschende Ausblicke.

Wenn es im Sommer – wie derzeit – sehr heiß ist, gibt es für Hitze- und Stressgeplagte auch in der Wilhelma zahlreiche Möglichkeiten, die zum Ausruhen, Beobachten und Tiere erleben einladen. Etwa zwei Stunden dauert der Rundgang, der auch möglichst viele und lange, steile Aufstiege vermeidet, wie die Grafik zeigt:

Wihelma-Sommertour mit vielen schattigen Wegen und Pausen. Foto: Grafik/Yann Lange

Eintauchen in angenehme Baumschatten

Bei Hitze: Gleich am Eingang der Wilhelma den schattigen Weg zu den Rosaflamingos wählen. Foto: Iris Frey

Los geht es nach dem Haupteingang gleich geradeaus entlang der historischen Gewächshäuser. Denn nach wenigen Schritten schon laden große Bäume mit ihrem Schatten zum ersten Verschnaufen ein – mit Blick auf die Rosaflamingos, die sich am und im Mineralwasser aufhalten und ebenfalls gut abkühlen.

Die kimaresistenten, bunten Dauerbeete und die Lindenallee

Nach den Rosaflamingos geht es weiter zu den Dauerbeeten und der schattigen Lindenalle. Foto: Iris Frey

Weiter geht es dann gleich rechts am hohen Schatten spendenden Bambus vorbei, wo auch die Freiflugvolieren sind und zahlreiche Vogelarten bestaunt werden können. Auf der anderen Seite blüht das prächtige Dauerbeet in S-Kurven angelegt. Es besteht aus klimarestistenten Pflanzen und Sträuchern, die zu unterschiedlichen Jahreszeiten blühen und wenig Wasser benötigen. Es ist eine Antwort der Wilhelma auf den Klimawandel. Die Lindenallee daneben lädt ebenfalls zum entspannten Schlendern ein.

Orientalischer Flair und Pelikane am Langen See

Und der Gang zur nahen Damaszenerhalle. Das historische Gebäude mit seinem orientalischen Flair ist zwar wegen einer kommenden Sanierung geschlossen, doch davor sind die Rosapelikane und andere Wasservögel ganz nah zu erleben.

Orientalischer Flair mit der Damaszenerhalle und den Pelikanen am Langen See. Foto: Iris Frey

Weiter geht es nach der Damaszenerhalle vorbei zum Langen See mit seinen rot blühenden Geranientöpfen und vielen zwitschernden Vögeln, vorbei am Seelöwen-Becken und dem Aquariumsgebäude zum Durchgang in Richtung Maurischer Garten. Dort erwartet den Schatten suchenden Besucher die nächste Überraschung.

Wandelgang mit rankenden Säulenrosen

Rankende Rosen am Wandelgang und der Blick auf das Belvedere im Maurischen Garten. Die Bänke im Wandelgang liegen im Schatten. Foto: Iris Frey

Rote Rosen blühen an den schlanken Säulengeländern im Wandelgang. Weiter vorne ist von der Bank aus sogar das Belvedere mit seinem runden Dach auf der höchsten Stelle der historischen Wilhelma zu sehen – unser nächster Anlaufpunkt.

Das blühende Herz der Wilhelma - der Seerosenteich

Zuerst geht es vorbei am Seerosenteich, wo schon die ersten tropischen Exemplare in unterschiedlichsten Farben erblühen, und das je nach Tageszeit, Sonneneinstrahlung und Beleuchtung öffnen andere Sorten ihre Blüten, denn es gibt dort Tag- und Nachtblüher.

Das blühende Herz der Wilhelma - der Seerosenteich. Auch hier gibt es am Rand schattige Plätzchen. Foto: Iris Frey

Der Seerosenteich bildet das blühende Herz der Wilhelma. Im Sommer ist es dort am schönsten. Vormittags herrscht Ruhe, gibt es einige schattige Plätze am Ufer des Teichs, auf denen das Plätschern der Brunnen gelauscht werden kann oder der ein oder andere Wasservogel. Und natürlich kann man die vielen bunten Seerosensorten beobachten, welche sich gerade öffnen. Dann geht es weiter zum Treppenaufgang hoch zum Maurischen Landhaus. Auch dort plätschern Brunnen seitlich an der historischen Treppenanlage und sorgen für das Gefühl von Frische.

Über die Subtropenterrassen zum Belvedere

Dann geht es hinter dem Maurischen Landhaus weiter hoch in den Norden in Richtung Subtropenterrassen, welche gerade auf einer Seite saniert werden. Jetzt kommt der einzig steile Aufstieg dieses Rundgangs. Doch immer im Blick nach vorne ist der schönste Aussichtspunkt der Wilhelma, das Belvedere.

Der Ausblick am Café am Belvedere in der Wilhelma. Foto: Iris Frey

Dort oben am Aussichtspavillon lädt das Café und Restaurant zur Pause mit grandiosem Ausblick auf die Stadt bis hinüber zum Württemberg mit der Grabkapelle, wo König Wilhelm I. und Königin Katharina ruhen und ins Neckartal. Das Belvedere bildet den oberen Abschluss der Subtropenterrassen und der historischen Wilhelma.

Pfauenpracht mit besonderer Aussicht

Ein Pfau in der Wilhelma zeigt seine Federpracht bei der Waffelbude. Foto: Iris Frey

Noch eine Etage höher zum Café am Belvedere ist jetzt seit Neuestem die Waffelbude geöffnet, wo mit Glück auch die freilaufende Vogelwelt bewundert werden kann. So hat gerade ein Pfau wirkungsvoll seine Federpracht enthüllt. Auch eine Etage tiefer bei den Vogelvolieren entfaltet noch ein anderer Pfau seine bunte lange Federpracht, fast unbemerkt.

Die Waldgiraffe im Afrika-Revier

Ein Okapi - auch Waldgiraffe genannt, holt sich von den Bäumen etwas zu Fressen. Foto: Iris Frey

Nach der Pause geht es weiter Richtung Okapis, auch Waldgiraffe genannt, und Antilopen. Die Waldgiraffe holt sich gerade mit ihrer langen Zunge grüne Blätter vom Baum. Besucher beobachten sie fasziniert.

Einen ganz angenehmen schattigen Weg ohne große Steigungen, vorbei an Farnen und kühlen Sträuchern, geht es nun Richtung Mammutbaumwald. Dort sind bereits Beregnungsanlagen im Einsatz, um den Bäumen ausreichend Feuchtigkeit zu spenden, damit sie die heißen Temperaturen überstehen. Ganz vorne am Ende des Waldes erwartet die Spazierenden dann eine schöne Aussicht auf die Stadt.

Auch an der Brillenbärenanlage mit Neuzugang José (Mitte) bietet spannende Einblicke und auch eine schöne Aussicht ins Neckartal. Foto: Iris Frey

Vorne ist die Anlage der Brillenbären zu sehen mit einem großen Schwimmteich. Dort ist nicht nur der neue 18 Jahre alte ungarische Brillenbär José zu sehen, der nun als neuer Hochzeiter kürzlich in die Wilhelma eingezogen ist und auf seine achtjährige Artgenossin Suyana treffen wird. Wer genau hinschaut, sieht José. Auch gibt es von hier oben einen weiteren grandiosen Ausblick auf Stuttgart und das Neckartal.

Der Mammutbaumwald bietet auf diesem Weg viel Schatten und auch eine Sitzecke zum Ausruhen. Foto: Iris Frey

Wem es zu heiß ist, der geht nun wieder über den Mammutbaumwald zurück und dann rechts runter, vorbei an den Eulen und den Geiern. Von den rund 70 Mammutbäumen stammen sogar noch etwa 35 Exemplare aus der Zeit von König Wilhelm I..

Der direkteste Weg zum Abschluss des schattigen Rundgangs geht dann wieder über den Maurischen Garten am Maurischen Landhaus und die Treppenstufen an den historischen Gewächshäusern vorbei zum Haupteingang.

Die 9 Stationen des Schatten-Rundgangs

1 Flamingos

2 Lindenallee und bunte Dauerbeete

3 Damaszenerhalle mit Pelikanen

4 Maurischer Garten mit Seerosenteich

5 Cafe Belvedere mit Pfauen

6 Okapi, Antilope und Co

7 Mammutbaumwald

8 Brillenbären und Aussicht genießen

9 Rückweg über Eulen, Geier und Co