Wilhelma hinter den Kulissen: Warum vor Weihnachten in der Wilhelma-Futterküche Hochbetrieb herrscht

Im Stuttgarter Zoo leben derzeit 9406 Tiere in 932 Arten. Alle wollen Futter. Auch über die Weihnachtsfeiertage. Wie schafft die Futtermeisterin das?
„In diesem Jahr liegen die Feiertage arbeitnehmerfreundlich“, sagt Christina Winckler. Die 58-Jährige ist Futtermeisterin in der Wilhelma. Da die Weihnachtsfeiertage, Silvester und Neujahr, unter der Woche sind, ist es für den Stuttgarter Zoo eine besondere Herausforderung, ausreichend und durchgängig Futter für alle Tiere zu ordern. Aber keine Sorge, es klappt, wie beim Besuch deutlich wird.