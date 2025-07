Wilhelma hilft in Australien: Trick mit Eimer soll kleines Beuteltier vor Aussterben retten

1 Die Wilhelma unterstützt ein Projekt zum Schutz des Ameisenbeutlers in Australien. Foto: Perth Zoo

Die Wilhelma trägt nicht nur mit ihrer Terra Australis zum Erhalt gefährdeter Arten vom fünften Kontinent bei. Sie fördert jetzt auch vor Ort die Auswilderung von Numbats.











Der zoologisch-botanische Garten in Stuttgart unterstützt den Zoo im australischen Perth bei der Zucht von Numbats, die auch Ameisenbeutler genannt werden. Die Tierart gilt als stark gefährdetet. Mit ihrer spitzen Schnauze und ihrem gestreiften Fell sind die Beuteltiere unverwechselbar. Sie haben einst weite Teile des südlichen Australiens bewohnt. Doch durch die vom Menschen in Down Under eingeführten Füchse seien Numbats heute fast ausgerottet, wie der Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann erläutert. Nur winzige Restpopulationen seien erhalten geblieben.