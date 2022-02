1 Auf einer Baustelle in der Wilhelma ist es zu einem Brand gekommen. (Symbolbild) Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Die Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen zum Brand auf einer Baustelle in die Wilhelma ausgerückt. Das Feuer war schnell gelöscht, eine Person wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.















Stuttgart-Bad Cannstatt - Auf einer Baustelle in der Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Eine Person wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die Wilhelma in einer Pressemitteilung berichtet, hatte sich gegen 8.40 Uhr eine Propangasflasche auf dem Dach des ehemaligen Affenhauses, das zurzeit zur Terra Australis umgebaut wird, entzündet. Die Feuerwehr wurde alarmiert und die Baustelle, die außerhalb des Besucher- und Tierbereichs liegt, evakuiert.

Laut Daniel Anand, Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr, kamen die Floriansjünger mit zwei Löschzügen angefahren und hatten den Brand auf dem Dach des entkernten Gebäudes schnell unter Kontrolle gebracht. Die Flammen sprangen glücklicherweise nicht auf andere Bauteile über. Da lediglich Bitumen und Schläuche im Nahbereich der Flasche verkohlten, blieb der Sachschaden gering. Auf der Baustelle herrscht seit dem Vormittag wieder Normalbetrieb.