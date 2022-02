Wildunfall in Stuttgart

1 Besonders im Frühjahr ist die Gefahr für Wildunfälle groß. Foto: dpa/Arne Dedert (Symbolbild)

Ein schwer verletztes Reh wird am Straßenrand entdeckt. Die Polizei zieht einen Jäger hinzu. Vom Unfallverursacher gibt es eine Spur.















Link kopiert

Stuttgart - Ein Jäger hat nach einem Unfall am Dienstagmorgen bei Botnang im Wald ein verletztes Reh erschießen müssen. Das Tier war von einem Auto angefahren worden. Der Verursacher beging Unfallflucht, meldet die Polizei. Sie hofft, ihm anhand von Zeugenangaben auf die Spur zu kommen.

Vermutlich war ein roter Sportwagen in den Unfall verwickelt

Das Reh wurde gegen 8 Uhr am Rand der Vaihinger Straße, die von der Wildparkstraße durch ein Waldgebiet nach Botnang führt, entdeckt. Das Tier war schwer verletzt. Der Autofahrer meldete den Unfall nicht. Die Polizei und der Jäger kamen zum Unfallort und der Jäger tötete das leidende Reh. Die Polizei hat Hinweise darauf, dass der Unfallverursacher einen roten Sportwagen fuhr. Dieser dürfte vermutlich Beschädigungen an der Stoßstange, dem Kotflügel und der Motorhaube von dem Zusammenstoß aufweisen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 07 11/89 90 33 00 bei den Beamtinnen und Beamten des Reviers Gutenbergstraße im Stuttgarter Westen zu melden.

Bei einem Unfall muss die Polizei gerufen werden

Wer einen Wildunfall hat, muss umgehend die Polizei verständigen. Dabei ist es auch wichtig durchzugeben, wie es dem Tier geht, so weit man das erkennen kann. Diese Informationen gibt die Polizei dann an den zuständigen Jäger weiter. Vor allem im Frühjahr ist die Gefahr von Wildunfällen hoch, weil die Tiere in dieser Zeit viel unterwegs sind.