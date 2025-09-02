Wildunfall in Nordrhein-Westfalen: Auto kollidiert mit Herde – elf Wildschweine sterben
Zehn Frischlinge und ein Muttertier starben durch den Zusammenstoß (Symbolbild). Foto: dpa/Paul Zinken

In Nordrhein-Westfalen sind elf Wildschweine nach einer Kollision mit einem Auto ums Leben gekommen. Zehn Frischlinge und ein Muttertier starben durch den Zusammenstoß.

In Nordrhein-Westfalen sind elf Wildschweine bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Ein 29-jähriger Autofahrer stieß am Montag auf einer Landstraße zwischen Müllenbach und Meinerzhagen im Sauerland mit der Wildschweinrotte zusammen, wie die Polizei in Gummersbach am Dienstag mitteilte. Die 29-jährige Beifahrerin und ein einjähriges Kleinkind kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

 

Zehn Frischlinge und ein Muttertier starben durch den Zusammenstoß. Der zuständige Jäger wurde informiert. Das Unfallauto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. 

 