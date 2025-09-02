Wildunfall in Nordrhein-Westfalen: Auto kollidiert mit Herde – elf Wildschweine sterben

1 Zehn Frischlinge und ein Muttertier starben durch den Zusammenstoß (Symbolbild). Foto: dpa/Paul Zinken

In Nordrhein-Westfalen sind elf Wildschweine bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Ein 29-jähriger Autofahrer stieß am Montag auf einer Landstraße zwischen Müllenbach und Meinerzhagen im Sauerland mit der Wildschweinrotte zusammen, wie die Polizei in Gummersbach am Dienstag mitteilte. Die 29-jährige Beifahrerin und ein einjähriges Kleinkind kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.