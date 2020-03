Polizei schließt Stuttgarter Shisha-Bar OB Kuhn verurteilt Coronaparty als „asozial“

Nach der geheimen Party in einer Shisha-Bar in Zuffenhausen, die von der Polizei am Samstagabend beendet worden war, haben sich Stuttgarts OB Fritz Kuhn und Innenminister Thomas Strobl geäußert.