1 Der BMW erlitt Totalschaden. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Die 20 Jahre alte Fahrerin wich einem Tier aus – bekam ihr Fahrzeug aber hinterher nicht mehr unter Kontrolle.















Eine 20 Jahre alte Autofahrerin wich am Sonntagmorgen bei Remseck einem Wildtier aus – dabei kam sie von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Betonmauer und wurde so schwer verletzt, dass sie aus dem Auto befreit werden musste.

Die Polizei ermittelt außerdem, ob die Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Unfall ereignete sich gegen 6.45 Uhr auf der Landesstraße von Hegnach in Richtung Neckarrems. Als die Fahrerin das Tier bemerkte, wich sie nach links aus, geriet auf eine Wiese und prallte beim Versuch, zurück auf die Straße zu gelangen, auf die niedrige Mauer. Aufgrund des Aufpralls wurde das Fahrzeug – ein BMW – zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo es zum Stehen kam. Die Fahrerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden, an dem Auto entstand laut Polizei ein Totalschaden von etwa 5000 Euro. Für etwa zwei Stunden musste die Landesstraße in beide Richtungen gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr waren insgesamt fünf Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg im Einsatz.