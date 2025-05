Verfolgungsjagd von Ludwigsburg nach Freiberg Alkohol und kein Führerschein – VW-Fahrer flieht vor der Polizei

Die Polizei hat am Samstagabend in Ludwigsburg eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Ein 38-Jähriger trat stattdessen aufs Gas und suchte sein Heil in der Flucht – zunächst in seinem VW, später dann zu Fuß.