Wildtiere in Stuttgart: Füchse und Feldhasen, unsere wilden Nachbarn

In Stuttgart gefällt es bei Weitem nicht nur Nilgänsen und Waschbären. Wer sonst sind unsere neuen Mitbewohner? Und warum sind manche Stadtjäger so frustriert?

Bei Berichten über Wildtiere in der Stadt entsteht manchmal fast der Eindruck, es gäbe eine wahre Invasion der Tiere. Aber nicht alles ist so, wie man es erwartet. Peter Pitz, der Kreisjägermeister von Stuttgart, hat sein Revier bei Büsnau und hat selbst lange in Botnang gewohnt, beides ist also am Stadtrand. Er erzählt, dass Wildschweine vor zehn Jahren viele Gärten und manchen Friedhof umgegraben hätten – heute sei er froh, wenn er alle vier Wochen mal eine Sau zu Gesicht bekäme. Und früher habe er in einem Jahr oft fünf Rehe geschossen – bei den letzten 15 Ansitzjagden in diesem Jahr sei er ergebnislos wieder heimgefahren.

Peter Pitz glaubt, dass die Gassigeher mit ihren Hunden die Rehe am Stadtrand von Stuttgart vertreiben; landesweit nimmt die Jagdstrecke beim Reh allerdings leicht zu. Beim Wildschwein sieht auch der aktuelle Wildtierbericht des Landes für die Landeshauptstadt eine starke Abnahme, was einzigartig ist für Baden-Württemberg; sonst vermehren sich die Tiere offenbar prächtig. Die intelligenten Tiere hätten gelernt, den Menschen zu misstrauen und die Stadtnähe zu meiden, so Pitz: „Sie haben ihr Verhalten geändert und kommen meist nur noch am Ende der Nacht heraus.“

Erste Erfolge im Kampf gegen Nilgänse

Das sind ungewöhnliche Trends. Wenn man über Wildtiere in der Stadt spricht, denken die meisten Menschen aber vor allem an andere Tiere: nämlich an jene Arten, die erstens invasiv sind und die zweitens wirtschaftliche Schäden anrichten oder hygienische Probleme verursachen können. Paradebeispiele dafür sind Waschbär und Nilgans. Bei den Nilgänsen deuteten sich durch die jüngst begonnenen Maßnahmen in Stuttgart schon Erfolge an, sagt Dominic Urschler, der Wildtierbeauftragte der Stadt Stuttgart: „Die Beschwerden über Kot auf den Liegewiesen im Freibad werden weniger.“

Beim Waschbär zeigt die Tendenz klar nach oben. Etwa die Hälfte aller Anfragen beträfe diese Tierart, sagt Urschler. Er ist auch beim Tierrettungsdienst in Stuttgart engagiert: Dort habe man mittlerweile 50 Einsätze pro Jahr wegen verletzter Waschbären – jene Fälle, bei denen es Probleme mit dem Waschbär gibt, kommen noch hinzu. Daneben bereiteten Fuchs und Dachs immer wieder Konflikte, etwa wenn Fuchskot vor einer Kita gefunden würde oder wenn ein Dachs seinen Bau unter einem Gartenhaus anlegte. Landesweit nimmt die Zahl der Füchse laut dem Wildtierbericht allerdings auch ab.

Daneben kommen aber auch viele Tiere in die Stadt, die keine Konflikte verursachen und deshalb gar nicht richtig wahrgenommen werden. So freut sich der Nabu-Vogelexperte Michael Schmolz darüber, dass in Stuttgart mittlerweile einige Alpensegler und Zaunammern brüten, die sonst eher im Süden Europas vorkommen: „Sie sind Klimagewinner und fühlen sich in Stuttgart wohl.“

Umgekehrt verabschieden sich auch Tiere zunehmend aus der Stadt, etwa der Fitis, der es kühler mag, oder der gewöhnliche Spatz, dem immer stärker die Nistmöglichkeiten abhandenkommen. Ein Problem ist auch, dass Neuankömmlinge heimischen Arten zusetzen – Graureiher würden etwa die Küken der Stockenten fressen, sagt Peter Pitz. Valide Schätzungen oder genaue Zahlen über Wildtiere in Stuttgart existieren aber nicht; für manche Arten kann die Jagdstatistik eine Annäherung sein.

„Wir müssten lernen, mit den Wildtieren zu leben“

Insgesamt mahnt Dominic Urschler dazu, entspannter mit den Tieren umzugehen: „Ein Problem ist, dass viele Menschen gerade in der Stadt stark entfremdet sind von der Natur.“ So gebe es Bürger, die bei ihm anriefen, weil sie unterwegs einen Fuchs gesehen hätten und nun Angst hätten, zur Straßenbahn zu laufen.

Auch Michael Schmolz betont, dass wir lernen müssten, mit den Wildtieren zu leben. Alle müssten toleranter werden. Es sei etwa richtig, dass die Stadt Stuttgart nicht eingreife bei Brutnestern von Saatkrähen. Bei invasiven Arten sehe es anders aus: „Da brauchen wir ein Management, aber keine Schnellschüsse.“

Unsere Empfehlung für Sie Wildtiere in Stuttgart Die Fische verschwinden immer mehr aus dem Stuttgarter Neckar Nur noch ein Viertel der heimischen Arten gilt als ungefährdet. Hans-Hermann Schock vom Württembergischen Anglerverein plädiert für radikale Maßnahmen.

Menschen haben auf Wildtiere meist eine sehr menschenbezogene Perspektive – welche Tiere finden wir nett, welche schaden uns? Dabei wird oft vernachlässigt, dass umgekehrt die Tiere auch große Probleme mit uns Menschen haben. Die Berliner Biologin Silke Voigt-Heucke sagte vor Kurzem in einem Vortrag, dass etwa Fledermäuse Straßen mit hellen Straßenlaternen nicht mehr überqueren könnten. Vögel müssten lauter singen oder früher anfangen, um den Lärm der Städte zu übertönen.

Mittlerweile würden sich Stadttiere in ihrem Verhalten sogar von ihren Artgenossen auf dem Land unterscheiden, so Voigt-Heucke weiter. In Ansätzen gebe es bereits genetische Veränderungen. Aber Tiere in der Stadt würden tendenziell nachtaktiver leben, um den Menschen aus dem Weg zu gehen. Vögel würden früher mit der Brut beginnen oder wegen des reichen Futterangebots mehr Eier legen. Die Reviere seien in der Stadt kleiner. Und die Fluchtdistanz habe sich verringert. Das berichtet auch Michael Schmolz. Teichhühner hätten sich schon auf seinem Rucksack niedergelassen, Graureiher seien so nah herangekommen, dass man glaubte, sie gleich streicheln zu können.

Der Beruf des Stadtjägers ist durch die Zunahme der Wildtiere entstanden

Wenn man Probleme mit einem Wildtier hat, kann man entweder einen Stadtjäger anrufen oder den Wildtierbeauftragten kontaktieren. In Stuttgart hat die Stadt keine Stadtjäger extra eingesetzt, wie es in anderen Kommunen der Region der Fall ist. Der Vorteil ist, dass sich der Bürger dann einen Stadtjäger frei wählen kann. Bei der Stadt gibt es eine Liste mit rund 15 Personen. Die Kosten sind unterschiedlich, tragen muss diese auf jeden Fall der Bürger. Der Nachteil ist, dass sich der Stadtjäger jedes Mal zuerst eine Genehmigung bei der Unteren Jagdbehörde besorgen muss, bevor er ein Tier töten darf.

Überhaupt ist der Beruf des Stadtjägers erst durch die Zunahme der Wildtiere entstanden. Ulrich Pfeffer, der im Landkreis Göppingen als Stadtjäger für sieben Gemeinden offiziell eingesetzt ist, wünscht sich mehr Befugnisse, mehr Geld und mehr öffentliche Unterstützung. Derzeit hat er trotz unzähliger Einsätze noch einen zweiten Beruf. Die Behörden hätten bei vielen invasiven Arten viel zu lange zugewartet, sagt er einigermaßen frustriert; jetzt werde man der Waschbären, Ochsenfrösche oder Kamberkrebsen nicht mehr Herr. „Und das Gleiche wird jetzt auch beim Goldschakal oder Marderhund wieder passieren“, so Pfeffer. Zumindest sei die jagdliche Schonzeit beim Waschbär jüngst aufgehoben worden.

Auch die Stadt Stuttgart wünscht sich mehr Unterstützung durch das Land bei invasiven Arten, um etwa auch über die Stadtgrenzen hinaus Maßnahmen umsetzen zu können, betont Sprecherin Laura Orlik. Die Befugnisse der Wildtierbeauftragten und der Unteren Jagdbehörde seien dagegen ausreichend. Zur Handreichung für Kommunen hat das Land vor einigen Jahren einen wissenschaftlich erarbeiteten Bericht herausgegeben.

Einen ganz neuen Weg geht Berlin. Ein interdisziplinäres Team, zu dem auch Silke Voigt-Heucke vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung gehört, hat dort das Netzwerk „Wildtiernah“ gegründet. Es will zentrale Anlaufstelle sein, sprich: Bürgerinnen und Bürger beraten, Akteure und Behörden verbinden sowie in allen Fällen helfen, und zwar nicht nur durch die „Entnahme“ problematischer Tiere. In Berlin ist das womöglich auch dringlicher als in Stuttgart: Dort gibt es mittlerweile Füchse, die so dreist sind, dass sie sogar kleinere Hunde angreifen. In Stuttgart sei so etwas noch nie vorgekommen, stellt Dominic Urschler fest.

Diese Tiere nehmen zu – und aus diesen Gründen kommen sie in die Stadt

Nilgans:

Am auffälligsten ist natürlich die Ausbreitung der Nilgänse in Stuttgart. Viele Menschen stören sich daran, dass die Vögel auf Liegewiesen in Freibädern oder Parks in großen Mengen ihren Kot hinterlassen. Gegen sie geht jetzt ein Stadtjäger vor.

Waschbär:

Der Waschbär ist nicht so sichtbar im Stadtbild, aber trotzdem sehr präsent. Wenn sich eine Waschbärin mit Jungen auf einem Dachboden eingenistet hat, kann der Schaden schnell groß werden, da oft die Dämmung kaputtgemacht wird.

Nutria:

Auch Nutria siedeln sich allmählich entlang des Neckars an. Der Stuttgarter Wildtierbeauftragte Dominic Urschler erzählt, dass auch immer mehr Gelb- und Rotwangenschildkröten gesichtet würden.

Feldhasen:

Neben diesen invasiven Arten gibt es aber auch Tiere, die heimisch sind in Baden-Württemberg und sich in Stuttgart wohlfühlen. Stuttgart scheint immer noch die Hauptstadt der Feldhasen in Deutschland zu sein. Während jüngst bundesweit ein Schnitt von 19 Tieren pro Quadratkilometer gezählt wurde, waren es in Stuttgart im Schnitt der Jahre zwischen 2011 und 2022 sogar 97 Feldhasen. Vor allem im Rosensteinpark fühlen sie sich wohl.

Sonstige Tiere:

Weitere heimische Tiere in Stuttgart sind unter vielen anderen Füchse, Dachse, Siebenschläfer, Steinmarder, Saatkrähen und Eichenprozessionsspinner. Zu den weiteren invasiven Arten, die zunehmen, gehören: Asiatische Hornisse, Drüsenameise, Kanadagans und Signalkrebs.

Futterangebot:

Es gibt viele Gründe, warum Wildtiere gern in die Stadt kommen oder ganz hierbleiben. So finden sie das ganze Jahr über genügend Futter, etwa in Mülleimern, auf offenen Komposthaufen oder in Containern von Supermärkten. Auch der Futternapf von Katzen oder Hunden auf der Terrasse ist eine Einladung.

Rückzugsort:

Städte sind daneben viel strukturreicher als die oft ausgeräumten Agrarlandschaften. Überall gibt es Mauerhöhlen und Dachböden, Büsche und Bäume, die sich als Rückzugsorte für Baue und Nester eignen. In den Parks und Gärten werden meist auch keine Pestizide ausgebracht. Im Winter ist es im bebauten Gebiet auch etwas wärmer.

Jagddruck:

Und nicht zuletzt fehlt meist der Jagddruck auf die Tiere. Jäger Peter Pitz sagt etwa über Nilgänse: „Sie wissen ganz genau, dass sie in der Stadt nicht bejagt werden.“ Am Bärensee hielten sich deshalb viel weniger von ihnen auf.Grundsätzlich kommen aber nur Tiere in die Stadt, die die Nähe zum Menschen aushalten können, wie Igel, Spatz oder Weißstorch. Manche Tierarten werden den Sprung dagegen nie schaffen, wie etwa das Haselhuhn. fal