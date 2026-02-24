Wildtiere in Baden-Württemberg: Weiterer Luchs im Hochschwarzwald heimisch

Zuletzt streiften sechs Luchse durch den Südwesten. Nun hat sich ein weiteres Tier hinzugesellt: „Kandelino“, wie ihn Förster getauft haben, streift durch den Hochschwarzwald.
Im Hochschwarzwald ist nach Angaben von ForstBW ein weiterer Luchs heimisch geworden: „Kandelino“, wie ihn die Förster getauft haben, wird seit mindestens einem Jahr in der Region gesichtet, wie der für den Forstbezirk Hochschwarzwald zuständige Förster Hans-Ulrich Hayn bestätigte. Zuvor hatte die „Badische Zeitung“ berichtet. ForstBW bewirtschaftet am Berg Kandel eine Waldfläche von rund 1.000 Hektar, die „Kandelino“ laut einer Mitteilung zu seinem bevorzugten Aufenthaltsgebiet ausgewählt hat.