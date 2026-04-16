Zuletzt streifte etwa ein halbes Dutzend Luchse durch den Südwesten. Nun hat sich einer davon liebeshungrig über den Rhein verabschiedet. Kommt er zurück? Erstmal egal, sagen Experten.
Auf der Suche nach einer Partnerin hat Luchs „Juro“ in der Ranzzeit den Südschwarzwald verlassen und streift nun auf Brautschau durch die Schweiz. Nach Angaben der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) überquerte er bereits im März den Rhein bei Laufenburg (Baden) - sehr wahrscheinlich, um sein Glück in dem Land zu suchen, aus dem das zweijährige Tier einst wahrscheinlich zugewandert sein könnte.