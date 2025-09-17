Wildtier im Schwarzwald entdeckt: Ist der Flamingo vom Titisee schon bei seinen Artgenossen?

Flamingos können weite Strecken zurücklegen. Warum das Tier aus dem Schwarzwald nun vermutlich Artgenossen an einem Schweizer Stausee gefunden hat.
Der im äußersten Süden des Landes ausgewilderte Flamingo könnte nach Informationen des Freiburger Regierungspräsidiums Artgenossen im Schweizer Kanton Aargau bereits erreicht haben. „Nach ersten Meldungen aus der Schweiz scheint das Tier inzwischen bei der dortigen Flamingo-Gruppe angekommen zu sein“, berichtete die Behörde mit Blick auf den grenznahen Klingnauer Stausee in der Schweiz.