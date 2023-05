1 Der Wildschwein-Bestand nimmt etwa in Baden-Württemberg immer mehr zu (Symbolbild). Foto: IMAGO/Panthermedia/imagepower via imago-images.de

Die Tage werden länger und die Sonne zeigt sich immer öfter: Der Frühling ist da und lockt viele Menschen in die Natur und den Wald. Wenn es plötzlich nach Maggi riecht, sollten Spaziergänger jedoch lieber umkehren.









Endlich Frühling! Im Wald blühen die Maiglöckchen und es duftet nach Bärlauch – in einigen Wäldern mischt sich sogar eine Maggi-Note in das Natur-Odeur. Wer die Würzsoße beim Wandern riecht, sollte jedoch vorsichtig sein, denn: „So kann man davon ausgehen, dass Wildschweine in der Nähe sind“, erklärt etwa der Tierschutzverein Mechernich (Nordrhein-Westfalen) auf seiner Webseite.