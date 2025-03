Wildpinkler in Innenstädten: Kermani im Alltag: Noch so ein Mini-Trump!

1 Der Schriftsteller Navid Kermani kritisiert die Verwahrlosung seiner Heimatstadt Köln (Archivbild). Foto: Thomas Banneyer/dpa

Über den Narzissten Donald Trump kann man sich gut aufregen. Aber im kleineren Rahmen verhalten sich viele ähnlich rücksichtslos - kritisiert der vielfach ausgezeichnete Autor Navid Kermani.











Köln - Der Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani hat den Eindruck, im Alltag vielen "Mini-Trumps" zu begegnen. So beobachte er in seinem Wohnviertel Eigelstein in der Kölner Innenstadt immer wieder Männer, die einfach irgendwo hinpinkelten, selbst wenn Kinder, Frauen, Passanten in der Nähe seien. "Es ist ihnen - Verzeihung! - scheißegal", sagte der 57-Jährige dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Und wenn man sie darauf hinweist, dass das widerlich ist, wird man auch noch beschimpft. Ich denke dann jedes Mal: Noch so ein Mini-Trump!"