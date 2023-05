6 Der Sensor der Lichtschranke war durch Urin korrodiert. Er wurde getauscht, soll nun regelmäßig ersetzt werden. Foto: /Sebastian Steegmüller

Der Fahrstuhl, der das Erdgeschoss an der Konrad-Adenauer-Straße mit der Terrasse verbindet, ist immer wieder außer Betrieb gewesen, weil Urin Korrosion an einem Sensor verursacht hat. Das Bauteil soll nun häufiger gewechselt werden.









Besucher, die in die Staatsgalerie oder ins Kammertheater wollen und nicht gut zu Fuß sind, haben wohl schon das eine oder andere Mal am Aufzug, der von der Tiefgarage zur Terrasse des Stirling-Baues führt, die Luft angehalten. Ab und an riecht es dort nach Urin, entsprechende Flecken am Boden verdeutlichen, dass der Bereich immer mal wieder als Toilette missbraucht wird.