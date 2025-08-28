Wildgänse verdrecken Eckensee in Stuttgart – Kampf mit Pyro, Drohnen oder Abschuss?

Der Eckensee bietet derzeit (häufig) kein schönes Bild. Schuld sind vor allem Wildgänse. Die Stadt will die Tiere bekämpfen – möglicherweise auch mit Pyro, Drohnen oder Hunden.
Eigentlich ist es eine Vorzeigeecke in der Stuttgarter Innenstadt. Zwischen Landtag, Schloss und Oper liegt der Eckensee. Wer vom Schlossplatz in den Osten will, muss dran vorbei, viele Touristen passieren ihn auch auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Und dort bietet sich ihnen seit einiger Zeit kein schöner Anblick. Der See zeigt sich von seiner verdreckten Seite.