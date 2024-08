12 Am Ende reichte es für den VfB am Samstag gegen Mainz nur für ein Unentschieden. Foto: IMAGO/HMB-Media/IMAGO/Michael Nibel

Mainz 05 hat dem VfB Stuttgart in einem wilden Spiel einen erfolgreichen Heimspielauftakt verdorben. Maxim Leitsch traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 3:3 (2:1), nachdem kurz zuvor Fabien Rieder den vermeintlichen Siegtreffer für die Schwaben erzielt hatte. Stuttgart hatte nach 15 Minuten schon 2:0 in Führung gelegen.