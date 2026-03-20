Wilderich Graf von Bodman: Der Landedelmann vom Bodensee

Wald, Wasser, Wein und Weihrauch: Wilderich Graf von Bodman ist Chef einer der ältesten Familien am Bodensee.
Der Graf zeigt auf einen unscheinbaren Pott im Treppenhaus. Ein schwarzes Gefäß mit breitem Henkel, ziemlich schwer. Der Kessel sieht aus wie jene Dinge im Haushalt, die irgendwann dem gnädigen Vergessen anheimgefallen sind, weil der Zeitgeschmack über sie hinweg ging. Doch genau das Gegenteil ist der Fall: Mit diesem Kübel im Schloss derer von Bodman steht und fällt das Schicksal dieser adligen Sippe, mindestens symbolisch. Eine fein gesponnene Legende rankt sich um den krötenfarbenen Kessel. Wilderich Graf von und zu Bodman erzählt sie gerne und geradeaus – wenn auch mit leichtem Augenzwinkern. Die Legende handelt von dieser Landschaft, in die sie eingebettet ist, sie raunt von einem Geschlecht, das hierher passt wie der sprichwörtliche Topf zum Deckel.