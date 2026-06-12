Wilder Müll in Stuttgart: Trauriger Trend in Weilimdorf – Quartier entwickelt sich zum Müll-Hotspot

Immer wieder werden Müll und Unrat illegal an der Landauer Straße in Stuttgart-Weilimdorf abgeladen. Diesmal hat es eine Grünfläche erwischt. Laut Abfallwirtschaft kein Einzelfall.
Einige Monate lang ging es in der Landauer Straße in Stuttgart-Weilimdorf nun, was wilde Abfallhaufen angeht, gesittet zu; die Straße hatte schon mehrfach und zuletzt im September 2025 mit riesigen illegalen Sperrmüllberge für negative Schlagzeilen gesorgt. Und jetzt haben Müllsünder wieder zugeschlagen. Diesmal sogar in einer kleinen Grünanlage an der Landauer Straße. Autoreifen, Farbkübel, Spraydosen und jede Menge Plastikabfall übersäen den Rasen. „Garniert“ wird das alles noch durch Porzellan- und Glasscherben sowie jeder Menge Nägel.