Wilder Müll in Stuttgart: Trauriger Trend in Weilimdorf – Quartier entwickelt sich zum Müll-Hotspot

Immer wieder werden Müll und Unrat illegal an der Landauer Straße in Stuttgart-Weilimdorf abgeladen. Diesmal hat es eine Grünfläche erwischt. Laut Abfallwirtschaft kein Einzelfall.

Einige Monate lang ging es in der Landauer Straße in Stuttgart-Weilimdorf nun, was wilde Abfallhaufen angeht, gesittet zu; die Straße hatte schon mehrfach und zuletzt im September 2025 mit riesigen illegalen Sperrmüllberge für negative Schlagzeilen gesorgt. Und jetzt haben Müllsünder wieder zugeschlagen. Diesmal sogar in einer kleinen Grünanlage an der Landauer Straße. Autoreifen, Farbkübel, Spraydosen und jede Menge Plastikabfall übersäen den Rasen. „Garniert“ wird das alles noch durch Porzellan- und Glasscherben sowie jeder Menge Nägel.

Hausrat wird in Stuttgart-Weilimdorf illegal abgestellt Eine ältere Dame, die an der Anlage vorbeiläuft, weiß genau, wie es zu der Müllhalde kam. „Ich wohne gegenüber im obersten Stock eines Hochhauses mit guter Sicht auf die Grünfläche“, erzählt die Rentnerin. Mehrfach habe sie beobachtet, wie Hausrat sogar tagsüber dort abgestellt wurde. Darunter Kühlschränke, Sofas, Stühle und Kommoden. Täglich sei der Berg immer größer geworden, wobei die Müllsünder gleich ihren Restabfall im großen Stil dort mitentsorgten.

Stadt Stuttgart habe Großmöbel entfernt

„Vor einigen Tagen hat die Stadt dann die großen Möbel und Kühlschränke abgeholt“, so die Frau. Doch besser habe es danach trotzdem nicht ausgeschaut. Die vier Autoreifen samt den Sondermüll liegen immer noch herum, und der Rasen der kleinen Grünanlage ist großflächig mit Abfall übersät. Wobei die erboste Rentnerin sich fragt, warum die Mitarbeiter der Stadt nicht gleich die gesamte Anlage von dem Unrat befreit hat.

An der Grünanlage in Stuttgart-Weilimdorf bietet sich ein übles Bild. Foto: Uli Nagel

Die Landauer Straße hat sich offensichtlich zu einem Müll-Hotspot der Landeshauptstadt entwickelt. In den vergangenen Jahren musste die Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) mehrfach Sonderfahrten dorthin in ihren Tourenplan einschieben; immer wieder haben sich entlang der Straße auf den Grünstreifen riesige Sperrmüllhaufen aufgetürmt, die dann dort Tage lang herumlagen und wuchsen.

Das war jedoch kein Versäumnis oder eine Fehlplanung bei der AWS. Hier wurde Hausrat entsorgt, ohne einen Termin bei der Abfallwirtschaft angemeldet zu haben. Zuletzt war dies im September 2025 der Fall gewesen. An der Kreuzung Landauer Straße/Oppenheimer Straße lag Unrat, wohin das Auge reichte. Die riesigen Sperrmüllmenge auf dem Grünstreifen zwischen Gehweg und Fahrbahn verteilte sich auf mindestens 250 Quadratmeter.

Abfallwirtschaft Stuttgart sagt, sie habe dort erst gereinigt

Auch diesmal wird die AWS den Müll entsorgen müssen. „Die Grünanlage an der Landauer Straße in Weilimdorf ist ein Bereich, in dem es immer wieder zu illegalen Müllablagerungen kommt“, bestätigt eine AWS-Sprecherin den traurigen Trend in dem Wohnquartier. Erst vergangene Woche sei das Gelände gereinigt worden, doch wenige Tage später lag erneut Müll dort herum. „Unsere Mitarbeiter haben den Sperrmüll bereits am 9. Juni entfernt“, so die Sprecherin. Für die weitere Reinigung, etwa zur Beseitigung von Hausmüll oder Reifen, werde die Straßenreinigung hinzugezogen. „Solche extremen Hotspots müssen regelmäßig gesäubert werden und verursachen einen erheblichen Zusatzaufwand“, betont die AWS-Sprecherin.

Mehr als 1000 Extratouren für die Abfallwirtschaft Stuttgart

Dass die Landauer Straße in Weilimdorf zwar ein Hotspot, doch beileibe kein Einzelfall in Stuttgart ist, hat die AWS bereits im September 2025 bestätigt. „Bei der Abfallwirtschaft werden täglich solche Haufen gemeldet“, sagte damals eine Sprecherin. Bei bis zu sechs solcher Meldungen pro Tag summiere sich der Mehraufwand für den Eigenbetrieb im Jahr auf weit über 1000 Sonderfahrten. Doch allein die würden nicht ausreichen. Auch die Abteilung Straßenreinigung beseitige regelmäßig den Hausrat, der illegal abgelagert wurde. „Allgemein nimmt die Anzahl der wilden Sperrmüllhaufen im Stadtgebiet zu“, so die Sprecherin.