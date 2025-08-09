Wildecker Herzbuben: HeidiFest-Auftritt soll Bühnenabschied werden

Wolfgang Schwalm hat angekündigt, dass die Wildecker Herzbuben bei Heidi Klums Wiesn-Show das letzte Mal gemeinsam auftreten werden. Offenbar gehen die Zukunftspläne von ihm und Kollege Wilfried Gliem zu sehr auseinander.
Wolfgang Schwalm (70) und Wilfried Gliem (78) starteten ab 1989 als volkstümliches Schlagerduo durch. Der letzte gemeinsame Auftritt der "Herzilein"-Interpreten war im vergangenen Jahr auf dem Parookaville-Festival. Im September soll nun ein weiterer folgen und den Bühnenabschied der beiden bilden.