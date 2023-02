1 Der Rollerfahrer war vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Polizeibeamte werden auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der über eine rote Ampel fährt. Als sie ihn kontrollieren wollen, beginnt eine wilde Verfolgungsjagd, an deren Ende dem Unbekannten die Flucht gelingt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.















Link kopiert



Ein Rollerfahrer hat sich in der Nacht zum Samstag eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Göppingen geliefert. Schließlich gelang dem Unbekannten die Flucht, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war der Rollerfahrer einer Streife des Polizeireviers Göppingen gegen 1 Uhr aufgefallen, als dieser zunächst in der Geislinger Straße das Rotlicht einer Ampel missachtete. Nachdem der Fahrer den Streifenwagen erkannt hatte, flüchtete er sofort - mit einer rücksichtslosen Fahrweise und ohne Kennzeichen an dem grauen Roller. Die Verfolgungsjagd ging über die Grabenstraße, Am Fischbergle weiter in die Bahnhofstraße zum Omnibusbahnhof.

Rollerfahrer stürzt bei der Flucht

In der Davidstraße verloren die Beamten den Fahrer kurzzeitig aus den Augen. Wenig später fiel der Roller in der Karlstraße erneut auf, sodass sich die Beamten wieder an die Fersen des Unbekannten hefteten. Dabei stürzte der Rollerfahrer im Bereich der Sonnenbrücke, doch er rappelte sich wieder auf und flüchtete weiter. Im Bereich der Oberen Gartenstraße verlor ihn die Streife erneut aus den Augen. Im gesamten Verfolgungszeitraum sei es immer wieder zu gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern gekommen.

Der Fahrer wird folgendermaßen beschrieben: Er war mit Jeanshose, dunkler Jacke, grau/schwarzem Helm bekleidet. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich durch den Sturz verletzt hat.

An der Verfolgungsfahrt waren insgesamt vier Streifenbesatzungen des örtlichen Polizeireviers eingebunden. Die Polizei Göppingen ermittelt weiter und sucht unter der Telefonnummer 07161/632360 dringend Zeugen des Vorfalls.