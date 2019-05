8 Narumol und Josef aus der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ haben die Wilde Hilde im Schwaben-Park ausprobiert. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Seit dem vergangenen Herbst hat der Schwaben Park mit der Wilden Hilde eine neue Achterbahn. Jetzt hat ein prominentes Paar aus der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ die Anlage ausprobiert.

Kaisersbach - Das Kult-Ehepaar Narumol und Josef, das sich in der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ kennengelernt hat, hat am Samstag die jüngste Attraktion des Schwaben Park in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) ausprobiert. Die beiden drehten am Vormittag auf der Achterbahn Wilde Hilde eine Runde. Narumol und Josef bereichern seit ihrem Auftritt in „Bauer sucht Frau“ die gedruckten und digitalen Angebote der Regenbogenpresse.

Die Wilde Hilde ist eine 25 Meter hohe Achterbahn, die einer Murmelbahn, wie sie als Kinderspielzeug seit Jahrzehnten bekannt ist, nachempfunden ist. Die Fahrgäste werden auf knapp 20 Meter Höhe gebracht, danach geht es in freier Fahrt im Zick-Zack-Kurs nach unten.