1 Die Polizei hatte den Mann bei einem „Wheelie“ erwischt Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Motorradfahrer ist im Kreis Ludwigsburg mit Vollgas vor der Polizei geflüchtet. Seine Spur verlor sich schließlich. Nun werden Zeugen gesucht.















Mit halsbrecherischen Manövern ist ein bislang unbekannter Motorradfahrer am Montagnachmittag in Korntal-Münchingen vor der Polizei geflohen. Wie die Beamten mitteilen, hatte der schwarz gekleidete Mann an einer roten Ampel in Richtung Weilimdorf angehalten. Als die Anlage auf Grün sprang, beschleunigte er seine Maschine absichtlich so stark, dass er mit einem „Wheelie“ davon rauschte.

Zufällig kam ihm ein Streifenwagen entgegen, der dem Fahrer mittels Lichthupe zu verstehen gab, dass dieser langsamer fahren sollte. Der Motorradfahrer gab daraufhin Vollgas. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. In der Hauptstraße in Münchingen wechselte der Motorradfahrer auf Höhe eines stationären Blitzers mit weit über 100 Kilometer pro Stunde auf den Gehweg – erlaubt sind an der Stelle 30. Anschließend missachtete er eine rote Baustellenampel in Höhe der Schulstraße. Das Motorrad bog dann links in Stuttgarter Straße in Richtung Schwieberdingen ab, anschließend verlor sich die Spur des Zweirads.

Das Polizeirevier Ditzingen bitte nun Zeugen, die Hinweise zu dem Motorrad, Kennzeichen oder dem Fahrer geben können oder auch Personen, die durch den Vorfall geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 07156/4352 0 zu melden.