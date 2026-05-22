Rolling-Stones-Legende Mick Jagger dreht gerade auf der italienischen Vulkaninsel Stromboli seinen neuen Film - und feierte dort auch dessen Abschluss. Die Wrap-Party endete allerdings mit einem unerwarteten Gast: der Polizei.

Mit 82 Jahren beweist Mick Jagger, dass er nicht nur auf der Bühne Energie hat. Der Rolling-Stones-Frontmann wurde zuletzt auf der abgelegenen italienischen Vulkaninsel Stromboli beim Dreh des Films "Three Incestuous Sisters" gesichtet. Der letzte Drehtag versetzte ihn offenbar in besondere Feierlaune. Laut Berichten der "Daily Mail" wurde die Wrap-Party des Filmteams an einem Mittwochabend von der Polizei aufgelöst.

Grund war eine Lärmbeschwerde, die Riccardo Gullo, der Bürgermeister der nahegelegenen Insel Lipari, erstattet hatte. Die Reaktion von Jagger und seinen Co-Stars Dakota Johnson, Josh O'Connor und Jessie Buckley auf das Eintreffen der Beamten wird als "Verblüffung gemischt mit Belustigung" beschrieben. Am nächsten Tag verließ Jagger Stromboli per Privathelikopter.

Die Tourismusleiterin der Insel, Rosa Olivia, zeigte wenig Verständnis für das Vorgehen des Nachbarbürgermeisters. Nach einem Winter mit schlechtem Wetter und eingestellten Fährverbindungen hätte die Insel Unterstützung verdient - statt Strafmaßnahmen. "Vom Bürgermeister von Lipari hätte man einen Willkommensgruß an die Gäste erwartet, oder zumindest einen Dank für ihren wichtigen Beitrag zur äolischen Wirtschaft und ihrer Sichtbarkeit. Unsere Inseln leben vom Tourismus", wird Olivia zitiert.

Gothic-Drama mit Starbesetzung

Der Film "Three Incestuous Sisters" basiert auf dem gleichnamigen Bildband-Roman von 2005. Die Geschichte dreht sich um drei Schwestern, die um die romantische Gunst des Sohnes eines Leuchtturmwächters konkurrieren. Jagger spielt den Vater des Sohnes - also den Leuchtturmwächter selbst. Regie führt Alice Rohrwacher, neben Johnson, O'Connor und Buckley gehören auch Saoirse Ronan und Isabella Rossellini zur Besetzung.