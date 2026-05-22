Rolling-Stones-Legende Mick Jagger dreht gerade auf der italienischen Vulkaninsel Stromboli seinen neuen Film - und feierte dort auch dessen Abschluss. Die Wrap-Party endete allerdings mit einem unerwarteten Gast: der Polizei.
Mit 82 Jahren beweist Mick Jagger, dass er nicht nur auf der Bühne Energie hat. Der Rolling-Stones-Frontmann wurde zuletzt auf der abgelegenen italienischen Vulkaninsel Stromboli beim Dreh des Films "Three Incestuous Sisters" gesichtet. Der letzte Drehtag versetzte ihn offenbar in besondere Feierlaune. Laut Berichten der "Daily Mail" wurde die Wrap-Party des Filmteams an einem Mittwochabend von der Polizei aufgelöst.