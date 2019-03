1 Die Polizei ermittelt im Fall eines Verkehrsrowdys auf der B 14 bei Fellbach. Foto: Phillip Weingand/STZN

Ein BMW-Fahrer überholt auf der viel befahrenen B 14 bei Fellbach einen Opel rechts, drängt ihn in Richtung Mittelleitplanke und bremst ihn bis zum Stillstand aus. Die Polizei versucht jetzt, den Fahrer zu ermitteln.

Fellbach - „Grob verkehrswidrig und sehr gefährlich“ – so beschreibt die Polizei das Gebaren eines Autofahrers am Sonntagvormittag auf der B 14 bei Fellbach. Der bisher Unbekannte soll mit seinem schwarzen BMW X6 gegen 11.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Fellbach-Süd und Waiblingen-Süd einen 43 Jahre alten Opel-Fahrer rechts überholt, in Richtung der Mittelleitplanke gedrängt und anschließend bis zum Stillstand auf der stark befahrenen Bundesstraße ausgebremst haben. Nachdem beide Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen für einige Sekunden gestanden hatten, war der BMW-Fahrer weitergefahren.

Die Fellbacher Polizei ermittelt

Die Fellbacher Polizei hat nun strafrechtliche Ermittlungen wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Das Kennzeichen des Wagens ist den Ermittlern zwar bekannt, wer gefahren war, muss indes noch geklärt werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrer machen können, werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/5 77 20 zu melden. Insbesondere der Fahrer eines silbernen Kleinwagens mit Böblinger Kennzeichen wird als Zeuge gesucht.