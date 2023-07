13 Gegen fast alles ist ein Kraut gewachsen, sagt Cornelia Wirsich. Foto: Simon Granville

Wer seine Rasenkanten am liebsten mit der Nagelschere schneidet und auch sonst im Garten Ordnung haben will, dem ist Unkraut lästig. Doch solchen Gärtnern entgeht viel.









Sachsenheim - Kräuter – ein schier unendliches Thema. In der Küche ersetzen sie oft das sprichwörtliche Salz in der Suppe oder geben ihr den letzten Pfiff. Manche Küchenkräuter haben aber auch Heilkräfte: Thymian etwa ist gut gegen Husten, Petersilie entwässert. An anderen Kräutern dagegen scheiden sich die Geister: Die meisten nennen sie Unkräuter und bekämpfen sie im Garten vehement. Doch genau genommen sind es Wildkräuter. Wild, weil sie wuchern wie wild, lästern die einen – wild, weil sie nicht gezüchtet sind und ihnen deshalb auch noch urwüchsige Eigenschaften und Kräfte innewohnen, sagen die, die deren gute Eigenschaften zu schätzen wissen.