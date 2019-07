Wild Ocean Week in England

1 Mit einer menschengroßen Lungenqualle schwimmt die Biologin Lizzie Daly in den Tiefen des Atlantiks. Foto: glomex

In Großbritannien wird während der Wild Ocean Week die Unterwasserwelt aufgezeigt. Dieses Jahr machen Biologen sensationelle Videoaufnahmen von einer riesigen Lungenqualle.

Cornwall - Im Zuge der Wild Ocean Week in England tauchte die britische Biologin Lizzie Daly mit ihrem Kollegen an der Küste Cornwalls in die Tiefen des Atlantiks. Dort entdeckten sie eine gigantische Riesenqualle und machten beeindruckende Videoaufnahmen.

Lesen Sie hier: Schnorcheln mit Seekühen – Der Inbegriff der Gemütlichkeit

Auf Instagram berichtet die Britin begeistert von ihrem Tauchgang: „Was für ein unvergessliches Erlebnis“, schreibt sie dort. Sie habe zwar gewusst, dass die Lungenquallen sehr groß werden, aber so ein menschengroßes Wesen habe sie noch nie gesehen.

Im Video sind die sensationellen Aufnahmen der Lungenqualle zu sehen: