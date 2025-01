Wigald Boning ist lustig und intelligent zugleich – als etwas verrückter, aber gleichermaßen spaßiger Geselle hat er sich in den vergangen Jahren (und Jahrzehnten) einen Namen gemacht. Auch als Musiker und Autor betätigt sich der Niedersachse – und als „Bademeister“ ist er inzwischen ebenfalls bekannt.

Der 57-Jährige stürzt sich nämlich täglich ins kühle Nass – unabhängig von äußerer Witterung und Jahreszeit. Das dokumentiert er auf seinen Social-Media-Kanälen.

Wigald Boning badet in Schwäbisch Gmünd in der Rems

An diesem Wochenende hat er sich in der Region Stuttgart in der Rems zu Wasser gelassen, mitten in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis). Ob die Fellmütze, die er dabei trug, geholfen hat? Eher fraglich.

Die Kälte jedenfalls hat dem Kabarettisten insofern nichts anhaben können, als er trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt noch imstande war, seinem Publikum etwas über den Fluss, in dem er da trieb, zu erzählen: Der Name „Rems“ leite sich vom keltischen Wort für „Schmutz“ ab. „Heute deutet gar nicht so viel darauf hin, dass die Rems mal schmutzig war“, so Boning. Unter anderem hatten die „Gmünder Tagespost“ und die „Rems-Zeitung“ berichtet.

Warum ging Wigald Boning in der Rems baden?

Natürlich hatte Boning die Rems nicht ganz zufällig für seine „Schwimmübungen“ gewählt. Mit „Herr Boning geht baden“ ist er aktuell auf Tour und schildert seine Erfahrungen. Ein Ziel dabei: seinen Followern die Seen, Flüsse und Bäche und deren Vielfalt in ganz Deutschland auf humorvolle Weise näher zu bringen. Badetag 926 führte ihn nach Schwäbisch Gmünd.

Die Aktion kam an: Das zeigen die Kommentare und Abrufe. Auf Tiktok sahen mehr als 600.000 User und Userinnen den Clip, auf Instagram bekam er mehr als 11.000 Likes. „Hammer! Wie kalt ischs?“, wollte Rapper McBruddaal wissen. „Mein Geburtsort. Also die Stadt. Nicht der Fluss“, freute sich ein anderer Nutzer.